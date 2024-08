Turkulaisen Juhanan Pokémon-korttikokoelman arvo lähentelee kymppitonnia – näin tiedät, voiko korteillasi tehdä rahaa

– Heinäkuussa ostimme asiakkailta ennätysmäärän kortteja pitkään aikaan. Yleisesti koronan jälkeen korttien myynti on pysynyt vilkkaana ja noususuuntaisena.

– Tässä pari viimeistä vuotta harrastus on kasvanut kyllä jatkuvasti ja myyjiäkin on tullut paljon uusia.

– Tämä on niin monipuolinen harrastus, että se sopii monille ja siksi varmasti kiinnostaa suuria joukkoja, hän lisää.

Näin tiedät, saako kortistasi rahaa

Korttien arvo määräytyy niiden harvinaisuuden, kunnon ja kysynnän mukaan. Jos kortteja on valmistettu vain vähän ja niiden saaminen omiin käsiin on hankalaa, voi arvata hinnan nousevan korkealle.

– Kotoa löytyvät vanhat kortit saattavat olla arvokkaitakin ja ne kannattaa tarkistuttaa, jos kiinnostaa. On kuitenkin hyvä muistaa, että kaikki vanhat kortit eivät ole automaattisesti arvokkaita, toteaa Mäkelä.

– Painottaisin erityisesti korttien kuntoa. Harvinainen korttikaan ei ole arvokas, jos se on kuntoluokituksessa todella alhaalla.

Katso artikkelin alussa olevalta videolta, miten korttien kuntoarviointi toimii!

– Korttien alareunassa saattaa olla yksi tai useampi tähti, joiden avulla voi hahmottaa kortin arvoa. Mitä useampi, sen arvokkaampi kortti todennäköisesti on.

Kuntoarvioidut kortit on helpompi saada kaupaksi, kun ostaja tietää mitä saa.

– Jos kortti on hyvässä kunnossa ja pienen tutkinnan jälkeen vaikuttaa harvinaiselta, kannattaa se mahdollisesti lähettää arviointiin.

– Arviointeja tekevät useat eri yritykset maailmanlaajuisesti. Kun kortin kunto on arvioitu, voi siitä lähtökohtaisesti pyytää enemmän, kertoo Martinkari.

Vuoden 1999 Base Setin Charizard-kortti nousee molempien keräilijöiden kanssa keskusteluun. Kyseessä on haluttu kortti, joka on hyvässä kunnossa erittäin arvokas.

Uusikin kortti voi olla arvokas

Korttikaupassa myös keinottelu on arkipäivää.

– Joskus kortti saatetaan myydä kalliilla kaverille, milloin hintojen vertailusivustoilla kortti vaikuttaa kalliimmalta kuin se todellisuudessa on. Kyllä se saattaa olla raakaakin peliä tuolla korttikaupassa, kertoo Martinkari.

Keräilijästä myyjäksi

Martinkarin arvokkaimmat kortit ovat arvoltaan lähes tuhat euroa per kappale. Kyse on harvinaisista japanilaisista keräilykorteista, joita on hänen tietojensa mukaan maailmassa vain 13 kappaletta. Yhteensä hänen kokoelmansa arvo lähentelee 10 000 euroa.