Näitä käytettyjä tavaroita suomalaiset eniten hamuavat: "Vuodesta toiseen haetuin hakusana"

Moni turvautuu turhaksi käyneiden tavaroiden myyntiin lisätulojen toivossa. Mutta millaiset tavarat käyvät kaupaksi?

Taskurahaa voi tienata erilaisilla säästökikoilla tai vaikkapa myymällä pieneksi käyneitä vaatteita tai muita turhia kodin tavaroita.

Netin kauppapaikka Torissa suurin osa myyjistä tienaa kuitenkin suhteellisen pieniä summia. 76 prosenttia myyjistä tienaa nimittäin alle 200 euroa, Tori kertoo tiedotteessaan. 36 prosenttia tienaa alle 50 euroa.

– Valtaosa myynnistä on pienimuotoista käyttötavaroiden uudelleenmyyntiä, mutta mukana on myös arvokkaampien esineiden, kuten elektroniikan, huonekalujen ja keräilyesineiden, myyjiä. Myyntitulojen jakaumasta voi päätellä, että monille myyjille käytetyn tavaran kauppa on pienen lisätulon lähde, Torin johtaja Jenni Tuomisto toteaa tiedotteessa.

Hyvin pieni osa käyttäjistä tienaa myynneillään yli tuhat euroa. Toki on syytä muistaa, että jo vaikkapa sähköpyörän myynnillä summan voi jo yhdestä myynnistä.

Mitä suomalaiset haluavat ostaa?

Suomalaiset hakevat paljon Marimekon tuotteita. Myös esimerkiksi sohvat ja lipastot kiinnostavat.Shutterstock

Minkälaisia käytettyjä tavaroita sitten kannattaisi laittaa myyntiin? Torin kymmenestä suosituimmasta hakusanasta jopa seitsemän liittyy huonekaluihin ja sisustukseen.

Haetuimpien listan kärjessä ovat "Marimekko" ja "sohva". Tuomiston mukaan bränditavara myydään nopeiten ja niiden jälleenmyyntiarvo on kaikkein korkein.

– Marimekko on vuodesta toiseen aina se kaikkein haetuin hakusana, mikä Torissa on. Artek on jossain siinä viiden haetuimman sanan mukana, Tuomisto kertoo Huomenta Suomen haastattelussa.

Top 10 hakusanat vuonna 2024

1. Marimekko

2. Sohva

3. Annetaan

4. Lipasto

5. Artek

6. Sohvapöytä

7. Ruokapöytä

8. Makita

9. Matto

10. Nojatuoli

Brändeistä lisäksi työkaluja valmistava Makita nousi viime vuonna kymmenen haetuimman sanan joukkoon.

Myös ilmaisia tavaroita hamutaan, sillä kolmanneksi suosituin hakusana listalla "annetaan".

Oikea-aikaisuus kannattaa muistaa, kun aikoo myydä turhia tavaroitaan. Esimerkiksi talviurheilutarvikkeet tekevät kauppansa talvisesongin aikaan, mutta juhannuksena niitä ei kannata laittaa myyntiin.

Mitä kannattaa huomioida tavaraa ostaessa? Entä mitä kannattaa listata myynti-ilmoitukseen? Yllä olevalla videolla haastattelussa Tori.fin johtaja Jenni Tuomisto ja Kilpailu- ja kuluttajaviraston johtava asiantuntija Raija Marttala.

Osittaislähde: Tori.fi