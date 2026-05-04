Love Island Suomi -ohjelmaa jo toistamiseen juontava Niko Saarinen luuli BB-julkisuuden kestävän vain hetken.

Love Island Suomi -ohjelman kuudes kausi pyörähtää käyntiin MTV3-kanavalla ja MTV Katsomossa 4. toukokuuta. Ohjelmaa luotsaa jo toista kautta putkeen juontaja Niko Saarinen.

Saarinen pongahti suomalaisten tietoisuuteen jo vuonna 2008, jonka jälkeen hän on tehnyt uraa niin radiossa kuin podcastissakin.

Saarinen vieraili MTV Huomenta Suomessa kertomassa tuoreesta Love island Suomi -kaudesta ja pitkästä urastaan. Parikymmentä vuotta julkisuudessa paistatellut Saarinen pohtii millaisia vinkkejä antaisi nuorelle itselleen.

– Ehkä sanoisin niin, että tämä on sinun viimeinen kesäsi, kun kukaan ei tunnista sinua. Nauti ja tee kaikkea sekopäistä, Saarinen toteaa.

Hän muistelee vuotta 2008, jolloin oli mukana Big Brother -ohjelmassa ja toteaa, että tosi-tv-julkisuus oli hyvin uusi asia Suomessa. Saarinen tunnustaa ajatelleensa silloin, että julkisuus kestää vain hetken.