Britannian pääministeri Keir Starmer sanoo, että Britanniassa käydään neuvotteluja osallistumisesta Ukrainan 90 miljardin lainapakettiin, josta EU-maat sopivat huhtikuussa.
Starmer kommentoi asiaa Armeniassa Euroopan poliittisen yhteisön kokouksessa.
Jos Britannia lähtee lainapakettiin mukaan, osa varoista voidaan käyttää brittiläisten aseiden hankintaan.
Helmikuussa EU-maat sopivat, että lainaa voi käyttää aseiden ostoon EU:n ulkopuolelta, jos EU-maat eivät kykene tuottamaan niitä riittävän nopeasti.