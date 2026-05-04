Tulipalot on saatu hallintaan.
Pohjois-Pohjanmaalla Oulussa syttyneestä tulipalosta leviää terveydelle vaarallista savua. Pelastuslaitoksen vaaratiedotteen mukaan ihmisiä Toppilan ja Tuiran alueilla kehotetaan pysymään sisätiloissa ja sulkemaan ilmanvaihto.
Pelastuslaitokselta kerrotaan savunmuodostuksen olevan peräisin tulipalosta, joka syttyi kolmessa jätekontissa.
Tulipalo on pelastuslaitoksen hallinnassa, eikä leviämisvaaraa ole.
Pelastuslaitos sai hälytykset Messipojantiellä syttyneestä tulipalosta hieman iltakuuden jälkeen.