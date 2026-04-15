Pohjois-Korean ydinpelote kasvaa.
Kansainvälisen atomienergiajärjestö IAEA:n mukaan Pohjois-Korea on kasvattanut valmiuksiaan ydinaseiden valmistamiseen. Järjestön johtaja Rafael Grossi kertoi asiasta lehdistötilaisuudessa Etelä-Korean Soulissa keskiviikkona.
Atomienergiajärjestön viimeisimpien arvioiden mukaan pohjoiskorealaisella Yongbyonin ydinlaitoksella on viime aikoina nähty lisääntynyttä liikehdintää.
Pohjois-Koreaa itsevaltaisesti johtavan Kim Jong-unin valtakaudella maan ydinpelote on kasvanut.