Tiedustelupomon mukaan Venäjän joukot ovat joutuneet perääntymään Ukrainassa.
Brittiläisen tiedustelupalvelu GCHQ:n mukaan lähes puoli miljoonaa venäläissotilasta on kuollut Ukrainassa sen jälkeen, kun Venäjä aloitti hyökkäyssodan yli neljä vuotta sitten.
GCHQ:n sähköisen tiedustelupalvelun päällikkö Anne Keast-Butlerin lausunnosta kertoo muun muassa Guardian. Keast-Butler kertoo arvion perustuvan uusiin tiedustelutietoihin.
Arvio on paljon korkeampi kuin maanpaossa olevien venäläissivustojen, Meduzan ja Mediazonan, äskettäinen arvio 352 000 kuolleesta venäläissotilaasta.
Keast-Butler sanoi myös, että Venäjän joukot perääntyvät taistelukentällä Ukrainassa ensimmäistä kertaa vuoden 2022 lopun jälkeen.