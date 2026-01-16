Tunteet kuumenivat Seinäjoella.

Oppilaan huoltaja kävi käsiksi opettajaan vanhempainillassa maanantaina Seinäjoella, uutisoi Ilkka-Pohjalainen.

Huoltajat olivat päässeet tutustumaan Tiklaksen väistötiloihin. Lehden mukaan paikka ei kaikkia miellyttänyt, ja tilanne eskaloitui käsirysyksi.

– Huoltaja oli ottanut opettajaa rinnuksista kiinni ja työntänyt tämän seinää vasten vaatien asioiden selvittämistä heti, nimettömänä pysyttelevä lähde kertoo Ilkka-Pohjalaiselle.

Välikohtauksen lehdelle vahvistavat Seinäjoen sivistys- ja hyvinvointijohtaja Antti Takala, opetustoimenjohtaja Ville Järvi sekä perusopetusjohtaja Tuomo Lukkari.

Heidän mukaansa palveluverkon ja opetuspaikkojen muutosten herättävän usein tunteita ja vahvoja reaktioita.

– Yksi osallistuja kävi valitettavasti fyysisesti kiinni henkilöstöön. Tilanne rauhoitettiin nopeasti, ja henkilö pyydettiin poistumaan paikalta. Kaupunki on ryhtynyt tarvittaviin toimenpiteisiin, jotta vastaavaa ei tapahtuisi uudelleen, virkamiehet vastaavat sähköpostitse lehdelle.

Sivistys- ja hyvinvointijohtaja Antti Takala ei kommentoi Ilkka-Pohjalaiselle tarkemmin, millaisista toimista on kyse.