Tunteet kuumenivat Seinäjoella.
Oppilaan huoltaja kävi käsiksi opettajaan vanhempainillassa maanantaina Seinäjoella, uutisoi Ilkka-Pohjalainen.
Huoltajat olivat päässeet tutustumaan Tiklaksen väistötiloihin. Lehden mukaan paikka ei kaikkia miellyttänyt, ja tilanne eskaloitui käsirysyksi.
– Huoltaja oli ottanut opettajaa rinnuksista kiinni ja työntänyt tämän seinää vasten vaatien asioiden selvittämistä heti, nimettömänä pysyttelevä lähde kertoo Ilkka-Pohjalaiselle.
Välikohtauksen lehdelle vahvistavat Seinäjoen sivistys- ja hyvinvointijohtaja Antti Takala, opetustoimenjohtaja Ville Järvi sekä perusopetusjohtaja Tuomo Lukkari.
Heidän mukaansa palveluverkon ja opetuspaikkojen muutosten herättävän usein tunteita ja vahvoja reaktioita.
– Yksi osallistuja kävi valitettavasti fyysisesti kiinni henkilöstöön. Tilanne rauhoitettiin nopeasti, ja henkilö pyydettiin poistumaan paikalta. Kaupunki on ryhtynyt tarvittaviin toimenpiteisiin, jotta vastaavaa ei tapahtuisi uudelleen, virkamiehet vastaavat sähköpostitse lehdelle.
Sivistys- ja hyvinvointijohtaja Antti Takala ei kommentoi Ilkka-Pohjalaiselle tarkemmin, millaisista toimista on kyse.