Lapsi loukkaantui lievästi liikenneonnettomuudessa Seinäjoella maanantaina.

Pohjanmaan poliisilaitos etsii silminnäkijöitä Seinäjoella Marttilan koulun kohdalla sattuneeseen liikenneonnettomuuteen. Onnettomuus tapahtui maanantaina kello 9–10 välillä.

Poliisin mukaan lapsi oli ylittämässä suojatietä pyörällä Kirkkokadun ja Vapaudentien valoristeyksessä, kun punainen auto törmäsi pyörän takaosaan.

Autoa kuljettanut mies pysähtyi tapahtumapaikalle ja kysyi lapsen vointia. Kun hän oli todennut, ettei mitään vakavampaa ollut sattunut, hän jatkoi matkaansa. Lapsi loukkaantui tilanteessa lievästi ja polkupyörä vaurioitui.

Poliisi pyytää auton kuljettajaa ottamaan yhteyttä sekä kaikkia tapahtuman nähneitä tai siitä tietäviä ilmoittamaan havaintonsa.

Havainnot ja tiedot voi toimittaa poliisin vihjesähköpostiin osoitteeseen vihjeet.pohjanmaa@poliisi.fi tai soittamalla vihjepuhelimeen 0295 415 501.