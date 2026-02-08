Lehmäkisoissa on aivan omanlaisensa arvostelukriteerit.

Sarkamessuilla Seinäjoella esiteltiin toinen toistaan upeampia hiehoja.

MTV Uutiset tutustui lähemmin Yeda Villa Roosaan ja Joukolan Ylle-Edithiin.

Lehmäkisoissa on hyvä meininki. Tämän luokan voitto meni Lietoon, Ylle-Edithille.

Karoliina Nieminen kertoo, että Joukolan Ylle-Edithistä tekee ensiluokkaisen se, että sillä on hyvä rakenne.

– Hyvät jalat, suora selkä, hyvä runko ja hyvä lantio, Nieminen luettelee.

Yedalla on valkoiset ripset.

Näyttelyssä katsotaan myös pään muotoa ja vyötärönympärystä. Sääret ovat perinteisesti erityistarkkailussa.

– Sopivasti väljät, ne eivät ole aivan yhdessä, vaan siellä jalkojen välissä on tilaa, luettelee Katja Weman Team Yedasta.

Yedalla on valkoiset silmäripset. Tämä ei ole Wemanin mukaan tyypillistä.

– Ei niitä silmäripsiä arvostella kehässä, mutta harvemmin ne ovat valkoiset, Weman tokaisee.

Wemanin mukaan lehmillä on tyypillisesti ”leukaroikkumaa”, jolle ei oikein mitään mahda.

– Mutta kun mennään kehään, niin se otetaan kiinni ettei se roiku niin pahasti, hän kertoo.

Olennaista on sekin, miten lehmä käyttäytyy kehässä. Esimerkiksi Yeda on parhaillaan uhmaiässä.

– Se on kerran aikaisemmin käynyt näyttelyssä ja silloin se käyttäytyi tosi hyvin. Mutta nyt se on juuri tuossa iässä, voi vähän yrittää temppuilla, kommentoi Anna Länsisalmi-Keisala Alavuden Maalaisjärki-tilalta.

