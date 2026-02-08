Lehmäkisoissa on aivan omanlaisensa arvostelukriteerit.
Sarkamessuilla Seinäjoella esiteltiin toinen toistaan upeampia hiehoja.
MTV Uutiset tutustui lähemmin Yeda Villa Roosaan ja Joukolan Ylle-Edithiin.
Lehmäkisoissa on hyvä meininki. Tämän luokan voitto meni Lietoon, Ylle-Edithille.
Karoliina Nieminen kertoo, että Joukolan Ylle-Edithistä tekee ensiluokkaisen se, että sillä on hyvä rakenne.
– Hyvät jalat, suora selkä, hyvä runko ja hyvä lantio, Nieminen luettelee.
Yedalla on valkoiset ripset.
Näyttelyssä katsotaan myös pään muotoa ja vyötärönympärystä. Sääret ovat perinteisesti erityistarkkailussa.
– Sopivasti väljät, ne eivät ole aivan yhdessä, vaan siellä jalkojen välissä on tilaa, luettelee Katja Weman Team Yedasta.
Yedalla on valkoiset silmäripset. Tämä ei ole Wemanin mukaan tyypillistä.
– Ei niitä silmäripsiä arvostella kehässä, mutta harvemmin ne ovat valkoiset, Weman tokaisee.
Wemanin mukaan lehmillä on tyypillisesti ”leukaroikkumaa”, jolle ei oikein mitään mahda.
– Mutta kun mennään kehään, niin se otetaan kiinni ettei se roiku niin pahasti, hän kertoo.
Olennaista on sekin, miten lehmä käyttäytyy kehässä. Esimerkiksi Yeda on parhaillaan uhmaiässä.
– Se on kerran aikaisemmin käynyt näyttelyssä ja silloin se käyttäytyi tosi hyvin. Mutta nyt se on juuri tuossa iässä, voi vähän yrittää temppuilla, kommentoi Anna Länsisalmi-Keisala Alavuden Maalaisjärki-tilalta.