Vaasan hovioikeus kovensi yhden tuomitun rangaistusta ampumisesta Seinäjoen Härmän Häjy -ravintolassa. Hovioikeus teki päätöksensä torstaina.
Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeus tuomitsi helmikuussa neljä miestä ehdottomiin vankeusrangaistuksiin heinäkuussa 2024 tehdystä ampumisesta, jossa haavoittui hengenvaarallisesti ravintolan järjestyksenvalvoja.
Lisäksi useat muut sivulliset saivat lievempiä vammoja.
Käräjäoikeus oli tuominnut Leif Osvald Lindemanin kahdeksan vuoden vankeusrangaistukseen muun muassa viidestä tapon yrityksestä. Hovi kuitenkin piti tuomiota liian lievänä teon vakavuuteen nähden ja päätyi siksi koventamaan Lindemanin vankeusrangaistuksen yhdeksään vuoteen.
Toisen, käräjäoikeudessa neljän vuoden ja kolmen kuukauden vankeuteen tuomitun miehen tuomio aleni hovissa yhden vuoden ehdottomaksi vankeudeksi.
Käräjäoikeus katsoi miehen syyllistyneen vaaran aiheuttamisen lisäksi myös tapon yritykseen ampumalla yhtä miehistä jalkaan. Hovin mukaan haavoittunut mies oli kuitenkin ampunut itse itseään. Hovi päätyi näin ollen hylkäämään syytteen tapon yrityksestä.
Kahden muun miehen käräjätuomiot pysyivät hovioikeudessa ennallaan.