Kanadalainen entinen lumilautailija Ryan James Wedding on pidätetty vuosien pakoilun jälkeen.

Olympialaisissakin kilpaillut Ryan James Wedding pidätettiin eilen Meksikossa. Asiasta kertoo FBI:n johtaja Kash Patel X:ssä.

Viranomaiset uskovat, että 44-vuotias Wedding on Sinaloa Kartellin jäsen. Patelin mukaan yli vuosikymmenen piileskellyt Wedding on pyörittänyt ja osallistunut kansainväliseen huumekauppaan.

Patelin mukaan Wedding kuljetti satoja kiloja kokaiinia Kolumbiasta, Meksikon ja Kalifornian eteläosien kautta Yhdysvaltoihin ja Kanadaan.

– Hän muuttui olympialaisten lumilautailijasta nykyajan suurimmaksi huumesalakuljettajaksi. Hän on nykyajan El Chapo, nykyajan Pablo Escobar ja hän luuli välttävänsä oikeuden, Patel totesi.

NBC News kertoo, että Wedding lisättiin FBI:n kymmenen etsityimmän henkilön listalle viime maaliskuussa. Hänen kiinniottoon johtavista tiedoista oli tarjottu 15 miljoonan dollarin palkkio.

Tutkinnan yhteydessä on pidätetty jo 36 henkilöä.

Los Angelesin poliisin mukaan tutkinnassa on takavarikoitu yli 2300 kiloa kokaiinia, 44 kiloa metamfetamiinia, 44 kiloa fentanyylia, aseita ja 55 miljoonan dolarin edestä laittomia varoja. Viime kuussa Meksikon viranomaiset takavarikoivat kymmeniä moottoripyöriä, joiden uskottiin kuuluvan Weddingille.