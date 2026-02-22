Meksikon etsityin kartellipomo Nemesio Oseguera Cervantes eli "El Mencho" on tapettu.
The New York Times uutisoi, että Meksikon turvallisuusjoukot tappoivat väkivaltaisen Jalisco New Generation -kartellin johtajana toimineen El Menchon. Meksikon hallitus kertoi El Menchon kuolemasta tänään.
El Menchoa pidettiin yhtenä Meksikon väkivaltaisimpana rikollisena hahmona. Hänen järjestönsä tuotti ja myi huumeita sekä kiristi paikallisia yrityksiä.
Häntä syytettiin iskujen tekemisestä maan turvallisuusjoukkoja vastaan. Lisäksi hänen kerrotaan terrorisoineen yhteisöjä ympäri maata.
Meksikon viranomaiset eivät ole paljastaneet tarkempia yksityiskohtia operaatiosta.
El Menchon tappaminen on synnyttänyt väkivallan aallon ympäri Meksikoa. Ainakin viidessä osavaltiossa on raportoitu kaduilla palavista autoista. The New York Timesin mukaan kyseessä on huumekartellien käyttämä yleinen tapa.
Tapauksen uskotaan parantavan Meksikon hallinnon suhteita Yhdysvaltojen kanssa.