Meksikon etsityimmän kartellipomon kuolema aiheutti paniikkia lentokentällä. Katso videot yltä!
Meksikon turvallisuusjoukot tappoivat Cártel Jalisco Nueva Generación -kartellin johtajana toimineen Nemesio Oseguera Cervantes eli "El Menchon" sunnuntaina.
Isku sai aikaan paniikkia Guadalajaran kansainvälisellä lentokentällä, jonka lähistöltä nousi savua sunnuntaina kuvatuissa videoissa. Turvallisuusjoukot eivät ole paljastaneet tarkempia yksityiskohtia iskusta.
El Menchon tappaminen on synnyttänyt väkivallan aallon ympäri Meksikoa, kertoo Reuters.
The New York Timesin mukaan kyseessä on huumekartellien yleinen tapa.
Yllä olevalta videolta voi nähdä, millaista lähikaupunki Oaxacan kaduilla on tällä hetkellä.
– Olemme peloissamme. Menemme ulos vain, kun se on välttämätöntä, kertoo paikallinen Maria Duran kertoo.