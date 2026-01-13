Tuomas Ollila pelasi vasempana pakkina Paris FC:n avauksessa, kun joukkue venyi sensaatiomaiseen 1–0-voittoon paikallisvastustaja Paris Saint-Germainista maanantai-iltana.

Pariisin paikallisottelu Ranskan cupissa Paris Saint-Germainin ja Paris FC:n välillä oli ennakolta selvää kauraa, jossa Parc des Princes’n isännät menevät Mestarien liigan voittajan rutiinilla jatkoon.

Toisin kuitenkin kävi, sillä viime kauden päätteeksi Ranskan pääsarjatasolle noussut Paris FC venyi sensaatiomaiseen 1–0-vierasvoittoon ja aiheutti PSG:lle näin aikaisen putoamisen cupista ensi kerran sitten kauden 2013–2014.

Ranskalaislehti L’Equipen mukaan Paris FC:n sankariksi kohosi maalivahti Obed Nkambadio, joka “pelasi loistavan ottelun”. Ranskalaisvahti teki tyhjäksi muun muassa Goncalo Ramosin ja Bradley Barcolan yritykset.

Tappiota ei voi panna ainakaan kokoonpanokikkailun piikkiin. PSG:n päävalmentaja Luis Enrique lähti otteluun vahvalla kokoonpanolla ja lähetti avaukseen muun muassa Vitinhan, Fabián Ruizin, Kvicha Kvaratskhelian ja ykkösvahti Lucas Chevalierin.

Paris FC:n avauskokoonpanossa puolestaan pelasi Huuhkajistakin tuttu laitapuolustaja , joka piti PSG-taituri Kvaratskhelian kurissa vasempana pakkina ensimmäisellä puoliajalla. Ollila otettiin vaihtoon ottelun tauolla.