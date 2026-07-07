Postinumero voi joko paisuttaa tai pienentää vuokraa satasilla saman kaupungin sisällä.
Vuokra-asuntosivusto Vuokraovi.comin data osoittaa, että vuokrat voivat vaihdella samankokoisessa asunnossa saman kaupungin sisällä helposti 200–400 euroa kuukaudessa.
Seitsemän suurta kaupunkia kattaneessa analyysissä tarkasteltiin sekä yksityisten että yritysten tarjoamien kerrostaloasuntojen vuokria postinumeroalueittain vuoden ajan, kesäkuusta 2025 toukokuun loppuun 2026.
Alla oleva kartta kuvastaa yksiöiden neliövuokrien vaihtelua kaupungeittain. Ilmoitetut luvut ovat mediaaneja.
MTV / mapcreator.io
Halvimmat ja kalleimmat postinumerot
Helsingissä selvästi kallein postinumeroalue on 00160, Katajanokka. Siellä yksiöiden keskimääräinen neliövuokra on 34,1 euroa, mikä tekee yli tuhat euroa kuukaudessa 30-neliöisestä asunnosta.
Jos jää kauemmaksi keskustasta, yksiön voi saada edullisimmillaan alle 20 euron neliövuokralla. Se tarkoittaa noin 300 euron säästöä joka kuukausi. Tällöin pitää muuttaa esimerkiksi Tapulikaupunkiin, Siltamäkeen tai Suurmetsään.