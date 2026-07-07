Naton huippukokous järjestetään Turkin Ankarassa.
Naton huippukokous Ankarassa alkaa tänään suurella puolustusteollisuusfoorumilla.
Odotettavissa on useita julkistuksia sopimuksista ja yhteishankinnoista. Nato muun muassa kertonee aikovansa korvata ikääntyneet Awacs-tutkakoneensa Saabin GlobalEye-valvontakoneilla.
Foorumiin Turkissa osallistuu myös puoli tusinaa suomalaista puolustusalan yritystä. Presidentti Alexander Stubb on mukana foorumin paneelikeskustelussa koko yhteiskunnan kattavasta teollisuuden varautumisesta.
Illalla Nato-maiden johtajat kokoontuvat Turkin isännöimille illallisille.
Lue myös: Analyysi: Naton huippukokouksen käsikirjoitus on valmis – enää pitäisi saada Trump esittämään osansa