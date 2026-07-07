Jalkapallon elävä legenda ja yksi kaikkien aikojen pelaajista. Cristiano Ronaldo on poistunut MM-näyttämöltä viimeisen kerran. Historiallinen taival loppui kyyneliin.
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Jalkapallon MM-kisat 2026
11.6.–19.7.
MTV lähettää 52 ottelua MTV Katsomossa sekä 32 peliä myös MTV3-kanavalla. Tarkemmat ottelukohtaiset tiedot löydät tästä otteluohjelmasta.
Ronaldon MM-ura päättyi maanantain ja tiistain välisenä yönä, kun naapurimaa Espanja meni dramaattisesti puolivälieriin Mikel Merinon lisäaikamaalilla.