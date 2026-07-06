Englannin keskikenttämies Jordan Henderson jättää MM-turnauksen kesken epäonnisen loukkaantumisen vuoksi.

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11.6.–19.7. MTV lähettää 52 ottelua MTV Katsomossa sekä 32 peliä myös MTV3-kanavalla. Tarkemmat ottelukohtaiset tiedot löydät tästä otteluohjelmasta.

Henderson loukkasi ranteensa Englannin ja Meksikon MM-neljännesvälierän jälkeen. Vaihtopelaajana ollut Henderson hyppäsi mainosaidan yli ja kaatui kätensä päälle. Hänet vietiin heti sairaalaan.

Sky Sportsin mukaan Hendersonin MM-turnaus on ohi.