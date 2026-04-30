Airbnb-toiminta Suomessa saattaa olla ensi vuoden alusta alkaen muutoksen edessä.
Hallitus on antanut eduskunnalle rakentamislain muutosesityksen, jolla säänneltäisiin asuntojen lyhytaikaista vuokrausta, ympäristöministeriö kertoo.
Yksi lyhytvuokrauksen muoto on Airbnb.
Esityksessä asemakaava-alueella sijaitsevan asunnon, joka ei ole vakituisesti tai tilapäisesti asuttu, voisi vuokrata lyhytaikaisesti enintään 90 päivää kalenterivuoden aikana.
Kunta voisi nostaa vuorokausirajan enintään 180 päivään haluamillaan asemakaava-alueilla. Näin olisi mahdollisuus esimerkiksi vastata matkailusesongin aikaiseen kysyntään, sanotaan ympäristöministeriön tiedotteessa.
Asunnon haltijan olisi pidettävä kirjaa asunnon lyhytvuokrauspäivistä.
Muutokset tulisivat voimaan ensi vuoden alussa.
Vakinaisesti ja tilapäisesti asuttujen asuntojen, loma-asuntojen sekä haja-asutusalueella sijaitsevien asuntojen lyhytvuokraukseen ei esitetä muutoksia.
MTV Uutiset kertoi tammikuussa, että lyhytvuokraus on jakanut esimerkiksi Rovaniemen kahtia puolustajiin ja vastustajiin.
– Lyhytvuokraukseen liittyy monia näkökulmia, ja tilanne Suomen kunnissa vaihtelee huomattavasti. Haluamme antaa kunnille mahdollisuuden sallia lyhytvuokraus lain perustasoa laajemmin tietyissä rajoissa. Näin kunnat voivat huomioida paremmin oman tilanteensa ja tarpeensa, ministeri Sari Multala sanoo tiedotteessa.