Käytettyjen autojen markkinoilla ovat nyt näkyvissä selvät voittajat ja häviäjät, arvioi autopalvelukaupan Beelyn Vili-Petteri Luoto. Hänen mukaansa auton jälleenmyyntiarvoon voi vaikuttaa helposti itsekin.
Polttomoottorilla toimivat perusautot ovat autopalveluyhtiö Beelyn asiantuntijan Vili-Petteri Luodon mukaan tällä hetkellä käytettyjen autojen markkinan vakainta valuuttaa alle 20 000 euron hintaluokassa.
Luodon mukaan erityisesti Toyota Yarisin kaltaiset mallit säilyttävät arvonsa poikkeuksellisen hyvin.
– Pienet, luotettavat bensa-autot ovat edelleen kysytyimpiä. Niiden hintakehitys on ennustettavaa ja ostajia riittää, Luoto sanoo Beelyn tiedotteessa.
Luodon mukaan Beelyn kautta halutaan tällä hetkellä päästä eroon kahdesta ääripäästä: 12–16 vuotta vanhoista, alle tuhannen euron autoista, tai kalliista autoista, joissa velka ylittää auton arvon.
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Dieselautojen suosiota syö polttoaineen hinta
Luodon mukaan suuret, pieniakkuiset sähköautot, joiden ajokilometrit ovat painavia, kärsivät juuri nyt merkittävästä arvonlaskusta. Siihen vaikuttaa hänen mukaansa erityisesti sähköautojen yleinen hintatason lasku, joka tekee hintakehityksestä vaikeasti ennustettavan.
– Polttoaineen hintojen nousu on iskenyt dieselautoihin, ja myös plug-in-hybridit ovat menettäneet suosiotaan käytettyjen autojen markkinalla, Luoto toteaa tiedotteessa.