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Näillä virheillä romutat autosi arvon

– Hajut ja jäljet voivat laskea auton arvoa useilla tuhansilla euroilla. Haju imeytyy verhoiluun pysyvästi, ja sen poistaminen on kallista tai mahdotonta, Luoto kertoo.

– Puskurin maalaus maksaa noin 600–800 euroa kappaleelta. Moni ei tiedä, että vakuutuksen pysäköintiturva kattaa tuntemattoman tekijän aiheuttamat kolhut usein ilman omavastuuta. Kannattaa hoitaa kuntoon ennen myyntiä.

– Tämä on uusi ja helposti unohtuva tekijä. Toistuvat pikalataukset ja akun lataaminen täyteen heikentävät akun kuntoa ajan myötä, mikä näkyy suoraan SOH-arvossa (State of Health) ja sitä kautta myyntihinnassa. Suosittelen pitämään arkilataukset maksimissaan 80 prosenttiin ja pikalatausta mahdollisimman vähän.