Belgia kaatoi Yhdysvallat 4–1 jalkapallon MM-kisojen neljännesvälierissä Suomen aikaa tiistain vastaisen yönä. Kohupelaaja Folarin Balogun oli kisaisäntien avauksessa.

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11.6.–19.7. MTV lähettää 52 ottelua MTV Katsomossa sekä 32 peliä myös MTV3-kanavalla. Tarkemmat ottelukohtaiset tiedot löydät tästä otteluohjelmasta.

Ottelun hahmoksi nousi Belgian 25-vuotias hyökkäyspään pelaaja Charles De Ketelaere. Hän osui 9. ja 33. minuutilla. Ennen toista maalia tasoitti isännille.