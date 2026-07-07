Espanja eteni MM-jalkapallon puolivälieriin, kun se kaatoi naapurimaansa Portugalin dramaattisesti 1–0. Mikel Merinon iskemä voittomaali syntyi vasta lisäajalla.
MAINOS
Jalkapallon MM-kisat 2026
11.6.–19.7.
MTV lähettää 52 ottelua MTV Katsomossa sekä 32 peliä myös MTV3-kanavalla. Tarkemmat ottelukohtaiset tiedot löydät tästä otteluohjelmasta.
Varsinainen peliaika ehti juuri umpeutua, kun Espanja iski: Ferran Torres löysi keskustaan jääneen Mikel Merinon. Merino sijoitti pallon varmuudella ohi Portugali-vahti .