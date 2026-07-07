Tänään selviää voiko äärioikeistolainen Marine Le Pen lähteä Ranskan presidenttikisaan.

Ranskalainen vetoomustuomioistuin ilmoittaa tänään päätöksensä maan äärioikeiston kärkihahmon Marine Le Penin valituksesta kavallustuomioonsa. Le Pen tuomittiin viime vuonna neljän vuoden vankeuteen ja sadantuhannen euron sakkoihin EU-varojen väärinkäytöstä.



Lisäksi Le Pen tuomittiin viiden vuoden virkakieltoon. Jos vetoomustuomioistuin ei kumoa tai lievennä tuomiota, Le Pen ei voi osallistua Ranskan ensi vuoden presidentinvaaleihin, joissa hän olisi tällä hetkellä ennakkosuosikki.