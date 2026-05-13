Trump neuvottelee keskiviikkona Kiinan presidentin Xi Jinpingin kanssa. Asiantuntijan mukaan Kiina ei ole asemassa, jossa se taipuisi Yhdysvaltojen painostukseen helposti.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump aloittaa tänään kolmipäiväisen valtiovierailun Kiinaan.

Trumpin ensisijainen tavoite Kiinassa liittyy Iranin sotaan ja rauhan edistämiseen, kertoo Helsingin yliopiston talous- ja sosiaalihistorian professori Jarkko Eloranta Huomenta Suomessa.

– Ja minkälaista tukea hän ehkä saisi Kiinalta rauhan tekemiseen ja sopimukseen, Eloranta sanoo.

Tapaamisen agendalla on kuitenkin myös muita kysymyksiä. Esille nousevat todennäköisesti ainakin kauppa, kauppasopimukset sekä tullit.

– Trumpillahan on takataskussaan uusia tulleja ja uusia ideoita tullien korottamiseksi, Eloranta lisää.

"Kovia puheita"

Trump on usein esiintynyt kovasanaisesti suhteessa Kiinaan, mutta Elorannan mukaan asetelma ei ole yksipuolinen.

– Trumpilla oli kovia puheita, että hän menee todellakin painostamaan Kiinaa. Kiina ei suinkaan näe asiaa näin.