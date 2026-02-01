Liiketoiminta ja kehitys

– Yleensä tyypillisesti meillä ne ovat vientiin liittyviä tapauksia. Suomesta viedään jätteitä ilman asianmukaisia lupia.

– Jätesiirrothan ovat Euroopan laajuisesti esimerkiksi todella iso rikollisuuden laji. On esitetty esimerkiksi näkemyksiä, että kyseessä olisi kolmanneksi suurin rikollisuuden laji heti huumausaine- ja ampuma-aserikollisuuden jälkeen, Nevalainen kuvailee.

Vakavimmat ympäristörikokset kytkeytyvät kansainväliseen rikollisuuteen ja niillä tavoitellaan suuria taloudellisia hyötyjä.

– Toinen kokonaisuus on uhanalaisten eläinten ja kasvien maahantuontiin liittyvät tapaukset.

– Meillä Tullin rikostutkinnassa ympäristörikokset näkyvät muun muassa jätteen vientiin, tuontiin ja siirtoihin liittyvinä rikostapauksina, kertoo Tullin talousrikostutkintayksikön päällikkö Petteri Nevalainen .

Ympäristörikosten määrä lisääntyi viime vuonna verrattuna edellisvuosiin. Esimerkiksi luonnonsuojelurikosten ja metsästysrikkomusten määrä on kasvanut. Tullissa jää kiinni niin luvattomia jätesiirtoja kuin laittomia tuliaisiakin.

Luvattomia jätesiirtoja ja laittomia tuliaisia – ympäristörikokset yleistyvät Suomessa

Poliisin tietoon tulleiden ympäristörikosten määrä kasvoi viime vuonna verrattuna edellisvuosiin. MTV / Lähde: Poliisihallitus

Kasvua monissa ympäristörikoslajeissa

Tuoreiden tilastojen mukaan viime vuonna lisääntyivät muun muassa ympäristörikkomukset, kuten lievä ympäristön turmeleminen tai lupaehtojen rikkominen.

Hienoista kasvua oli myös ympäristön turmelemistapauksissa, jolloin kyse on esimerkiksi ympäristön pilaamisesta tai roskaamisesta.



Kasvua oli myös metsästysrikkomuksissa, kuten luvattomassa pyynnissä ja törkeissä metsästysrikoksissa, esimerkiksi suunnitelmallisessa tai julmassa laittomassa metsästyksessä.