Ympäristörikosten määrä lisääntyi viime vuonna verrattuna edellisvuosiin. Esimerkiksi luonnonsuojelurikosten ja metsästysrikkomusten määrä on kasvanut. Tullissa jää kiinni niin luvattomia jätesiirtoja kuin laittomia tuliaisiakin.
Tullin valvonnassa paljastuu monenlaisia ympäristörikoksia. Joukkoon mahtuu niin vakavia talousrikoksia kuin laittomia tuliaisiakin.
– Meillä Tullin rikostutkinnassa ympäristörikokset näkyvät muun muassa jätteen vientiin, tuontiin ja siirtoihin liittyvinä rikostapauksina, kertoo Tullin talousrikostutkintayksikön päällikkö Petteri Nevalainen.
– Toinen kokonaisuus on uhanalaisten eläinten ja kasvien maahantuontiin liittyvät tapaukset.
Kolmanneksi suurin rikollisuuden laji
Vakavimmat ympäristörikokset kytkeytyvät kansainväliseen rikollisuuteen ja niillä tavoitellaan suuria taloudellisia hyötyjä.
– Jätesiirrothan ovat Euroopan laajuisesti esimerkiksi todella iso rikollisuuden laji. On esitetty esimerkiksi näkemyksiä, että kyseessä olisi kolmanneksi suurin rikollisuuden laji heti huumausaine- ja ampuma-aserikollisuuden jälkeen, Nevalainen kuvailee.
– Yleensä tyypillisesti meillä ne ovat vientiin liittyviä tapauksia. Suomesta viedään jätteitä ilman asianmukaisia lupia.