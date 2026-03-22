Saako kirkossa järjestää maksullisia illallisia viinitarjoiluineen? Tätä ideaa kokeiltiin Turussa viikonloppuna.

Hupeneva jäsenmäärä on saanut seurakunnat pohtimaan uusia keinoja houkutella väkeä kirkkoon.

Turun Mikaelinkirkossa järjestettiin eilen maksullinen huippuluokan illallinen viinitarjoiluineen. Loppuunmyyty tapahtuma herätti etukäteen myös paheksuntaa.

Foody Allenin projektipäällikkö Vivi Vihanto kertoo pohdiskelleensa paikkoja, missä ei ole vielä syöty.

– Tietojemme mukaan tällaista ei ole vielä järjestetty aikaisemmin missään Suomessa. Olin varma, että jos joku tästä Turussa innostuu, niin se on (kirkkoherra) Jouni Lehikoinen ja Mikaelin seurakunta.

"Sopii seurakunnan profiiliin"

Kirkkoherra Lehikoinen kertoo MTV Uutisille, että illallinen kirkossa on sopiva seurakunnan profiiliin.

– Tavoittelemme uudenlaisia keinoja lähestyä ihmisiä. Tämä Fine Dining -porukka ei välttämättä ole sitä vakiokirkossakävijää. On ihmisiä, jotka tulevat ruoan perässä kirkkoon ja me haluamme olla siinä tilanteessa läsnä heidän rinnallaan.

Lue myös: Rippikoulun yhteydessä kastettujen ja kirkkoon liittyneiden nuorten määrä kasvaa edelleen

Turkulainen Johan Hellstén pohtii, että ihmiset kaipaavat ja haluavat elämyksiä.

– Tällaiset erikoisruokatilanteet kyllä kiinnostavat ihmisiä.

Foody Allenin kokki Aki Wahlman toteaa, että vanhat klassiset tavat ovat tärkeitä ja että ruoka on hänelle pyhää.

– En halua, että ruoalla leikitään, ruokaa pitää arvostaa. Sekin on tärkeää, että ruoka mitä otetaan, niin pitää kaikki syödä.

