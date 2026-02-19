Rippikoulun yhteydessä kastettujen ja kirkkoon liittyneiden nuorten määrä on jatkanut viime vuonna kasvuaan, kertoo Kirkon viestintä.
Kirkon viestinnän mukaan viime vuonna 2025 rippikoulun yhteydessä kirkkoon liittyneiden nuorten määrä kasvoi edellisvuodesta 2024 noin 15 prosenttia.
Rippikoulun yhteydessä kastettujen nuorten määrä kasvoi noin 20 prosenttia.
Viime vuonna rippikouluun yhteydessä kirkkoon liittyi noin 1 630 nuorta, joista noin 1 350 kastettiin. Yhteensä rippikoulun kävi viime vuonna hieman yli 48 200 14–16-vuotiasta nuorta.
Kirkon viestinnän mukaan rippikoulun yhteydessä kirkkoon liittyneiden nuorten määrä on yli kaksinkertaistunut vuodesta 2020.