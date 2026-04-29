Oulu houkuttelee nyt turisteja – tuhat uutta hotellihuonetta ja 1 200 hengen esiintymisareena 1:59 Ouluun nousee uusia hotelleja kiivaaseen tahtiin. Julkaistu 41 minuuttia sitten Tanja Huutonen tanja.huutonen@mtv.fi Ouluun on rakenteilla neljä uutta hotellia. Kaupungin matkailijamäärät ovat kovassa kasvussa ja hotellien käyttöaste jopa 80 prosenttia. Oulussa rakennetaan ja suunnitellaan nyt paljon uusia hotelleja. Matkailijamäärät ovat kasvussa ja hotellien käyttöaste on poikkeuksellisen vahva eli 75–80 prosentin luokkaa. Viikonloppuisin myydään "ei oota" ja majoitustilaa tarvitaan lisää. Kesäkuussa valmistuu ja avautuvat hotelli Scandic Go ja tapahtuma-areena Tarkastamo torinrantaan. – Yrittäjä yrittää ja yrittää. Lyö päätä seinään ja yrittää uudestaan, kertoo Tarkastamon toimintaa suunnitteleva Ilpo Sulkala. Kymmeneen vuoteen ei Oulussa ole tehty merkittäviä isoja hotelli-investointeja. Alkuvuodesta valmistui iso Laplands Hotels Oulun laajennus ja käyttöaste kaupungin hotelleissa on niin korkea, että viikonloppuisin ei huoneita meinaa löytyä. Ouluun on tulossa neljä uutta hotellia ja 1000 uutta hotellihuonetta. Hiljattain myös laajennettiin Lapland Hotel Oulua. Tuhat uutta hotellihuonetta – Meillä on tällä hetkellä kaksi hotellityömaata meneillään ja kaksi on niin sanottuna tuloillaan. Tarkoittaa siis sitä, että kun Oulussa on noin 1600 huonetta, tällä hetkellä näiden huoneiden lukumäärä nousee tuhannella. Eli todella merkittävästä kasvusta matkailun edellytysten luomiseen on kysymys, kertoo Oulun kaupunginjohtaja Juha Ala-Mursula MTV:lle. Se, että Oulu on Euroopan kulttuuripääkaupunki tänä vuonna, tuo buustia hotellirakentamiseen, mutta pelkästään sen varaan ei voi laskea. Turistimäärissä suurtapahtumavuosi on näkynyt selvästi. – Alkuvuoden hotelliyöpymiset ovat nousseet noin 25 prosenttia, eli hyvin merkittävästi. Siellä painottuvat saksalaiset, kiinalaiset, ruotsalaiset, britit ja ranskalaiset. Eli aika laajalti sitten puolilta turisteja on tullut, kertoo Ala-Mursula.









Vihdoin ja viimein valmista

Urakka alkaa olla vihdoin valmis. Kuvassa vasemmalta Markus Matala (SVR:n työmaapäällikkö), Ilpo Sulkala (yrittäjä) ja Roope Sulkala (tapahtumapäällikkö, Tarkastamo)MTV

Oulun torinrannassa, heti kauppahallin vieressä, on ollut seitsemisen vuotta keskeneräinen hotellin rakennusprojekti.

Edellinen rakennuttaja meni konkurssiin, mutta nyt hotelli saadaan valmiiksi ja samaan yhteyteen valmistuu 1 200 hengen esiintymisareena Tarkastamo.

Tarkastamo-nimi tulee samalla paikalla aikoinaan sijainneen lihatarkastamon mukaan, jossa pidettiin huolta, että kauppahallissa myyty liha on moitteetonta. Vanhat punertavat tiiliseinät muistuttavat paikan historiasta.



Työmaalla tehdään vielä viimeisiä viilauksia, mutta kesäkuussa juhlitaan avajaisia Komiat-yhtyeen tahdissa.

Työmaalla kova kuhina

Työtunteja on paljon takana ennen 1200 hengen esiintymisareena Tarkastamon ja uuden Scandic Go -hotellin avajaisia. Koko projekti on ollut myös suuri työllistäjä.

– Keskimäärin päivävahvuus on tänä vuonna ollut noin 120 työntekijää. Ja toki loppua kohti tekijöitä ja kävijöitä on enemmän eli ihan merkittävä työllistäjä tämä on Oulussa tällä hetkellä, kertoo SRV:n työmaapäällikkö Markus Matala.



Esiintymisareenalle on yrittäjien mukaan Oulussa suuri tarve ja koronan jälkimainingeista on toivuttu.



– On todella iso tarve. Tämä kokoinen sali täyttää sitä tarvetta oikein hyvin. Pystymme tekemään kaikki kotimaiset artistit, mutta myöskin kapasiteettia riittää siihen, että voidaan tehdä ulkomaalaisia, kansainvälisiä artisteja, vakuuttaa Tarkastamon tapahtumapäällikkö Roope Sulkala.



– Selvä trendi on, että ihmisiä kiinnostavat elämykset ja he käyttävät niihin rahaa. Ja oikeastaan elämyksien takia lähdetäänkin ihmisten ilmoille.

Hotellin kupeeseen valmistuu 2 Fam Group Oy:n operoima noin 1 800 neliömetrin laajuinen ravintola- ja tapahtumatilakokonaisuus.

Sen taustalla on kaksi oululaista tunnettua perheyhtiötä, Forsman Holding Oy ja Rockin’Fam Holding Oy. Jälkimmäistä pyörittävät Sulkalan suku sekä Erik ja Sari-Helena Forsman, jotka ovat pitkän linjan ravintoloitsijoita Oulussa Pannu- ja Puistola-ravintoloillaan.



Oulu on vuoden 2026 Euroopan kulttuuripääkaupunki ja kaupunkiin virtaa paljon kävijöitä. Pelkästään yhden vuoden tarpeisiin ei kuitenkaan hotelleja tai areenoita rakenneta.



– Toki nyt kulttuuripääkaupunkivuonna tehdään säätiön kanssa paljon yhteistyötä ja yhteistuotantoja tullaan täällä näkemään. Meillä on alunperinkin ollut ajatuksena tehdä kansainvälistä ohjelmaa täällä. Ehkä se tuo myös kansainvälistä yleisöä. Kulttuuripääkaupunkivuosi on tämä vuosi ja senkin jälkeen meillä hommat jatkuu, muistuttaa Roope Sulkala MTV:lle

Hotelli Scandic Go:n ja Tarkastamon rakentaminen on työllistänyt keskimäärin 120 työmiestä päivässä. Tässä käsitellään vanhaa tiiliseinää, joka on entisöity vanhan lihatarkastamon jäljiltä.

Yrittäjä yrittää, lyö päätä seinään ja yrittää taas

Yrittäjyys kulkee Sulkalan perheessä isältä pojalle. Rock-klubi 45 Speacial eli tuttavallisemmin Nelivitonen on porskuttanut jo 36 vuotta, mutta ruokaravintola Zivago meni hiljattain konkurssiin.

Ilpo Sulkala on valittu aikanaan myös vuoden positiivimmaksi oululaiseksi ja rotuvaariksikin. Virtaa riittää.



– Yrittäjä on yrittäjä. Se yrittää ja yrittää ja välillä lyö päätä seinään ja jatkaa yrittämistä. Minun kohdallani kävi niin, että 17-vuotiaana eli 1970-luvun lopulla piirsin tällaisen klubin ja nyt, noin 50 vuotta myöhemmin se toteutuu ja poikani pääsee jatkamaan promotorin tekemistä pidemmän aikaa kuin minä. Minä pikkuhiljaa tästä siirryn sitten takavasemmalle muutaman vuoden päästä, kuvailee 2 Fam Groupin Ilpo Sulkala MTV:n haastattelussa.

– Oulu on kaivannut tällaista paikkaa kuin tämä on. Tämä on kansainvälisen tason tapahtuma-areena, jossa voi olla sirkusta, tanssia, taikuutta. Täällä voi olla sinfoniaa, metallimusaa ja ihan kaikenlaista. Me uskomme siihen, että elämyksellinen paikka on tulevaisuutta, Sulkala jatkaa.

Äänentoistoon ja ääneneristykseen on panostettu täällä Oulun Scandi Go:n ja Tarkastamon uusissa tiloissa. Heinäkuussa tälle lavalla on tulossa muun muassa Luka-kappaleestaan tunnettu Suzanne Vega.

Hotellissa voi nukkua vaikka hevi soi

Myös Oulu Sinfonia on muuttamassa uudelle esiintymisareenalle, sillä Madetoja-sali menee 25 miljoonaa euroa maksavaan peruskorjaukseen vuosina 2027–2029.



– Tämä uusi paikka mahdollistaa meillä paljon. Se ei ole konserttisalin tyyppinen, mutta me voimme ajatella myös sisältöjä osittain eri tavalla. Kyllä siellä varmasti pystytään soittamaan myös klassisen musiikin konsertteja, kertoo Oulu Sinfonian intendentti Maija Kuusisto.



Torinrannan hotellin ja tapahtumakeskuksen rakentaminen vieri viereen on tuonut haasteita rakentamiseen.



– Täytyy ottaa monet asiat huomioon akustisesti. Ei saa tulla häiriötä muille käyttäjille. Hotellihuoneissa voi olla, eikä tapahtumista tule haittaa asukkaille. Runkorakenteissa ja kaikessa muussakin on nämä asiat täytynyt ottaa huomioon. Eli vaikka Tarkastamossa hevi soi, voi hotellissa nukkua rauhassa.