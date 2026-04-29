Oulussa rakennetaan ja suunnitellaan nyt paljon uusia hotelleja. Matkailijamäärät ovat kasvussa ja hotellien käyttöaste on poikkeuksellisen vahva eli 75–80 prosentin luokkaa.
Viikonloppuisin myydään "ei oota" ja majoitustilaa tarvitaan lisää. Kesäkuussa valmistuu ja avautuvat hotelli Scandic Go ja tapahtuma-areena Tarkastamo torinrantaan.
– Yrittäjä yrittää ja yrittää. Lyö päätä seinään ja yrittää uudestaan, kertoo Tarkastamon toimintaa suunnitteleva Ilpo Sulkala.
Kymmeneen vuoteen ei Oulussa ole tehty merkittäviä isoja hotelli-investointeja. Alkuvuodesta valmistui iso Laplands Hotels Oulun laajennus ja käyttöaste kaupungin hotelleissa on niin korkea, että viikonloppuisin ei huoneita meinaa löytyä.
Ouluun on tulossa neljä uutta hotellia ja 1000 uutta hotellihuonetta. Hiljattain myös laajennettiin Lapland Hotel Oulua.
Tuhat uutta hotellihuonetta
– Meillä on tällä hetkellä kaksi hotellityömaata meneillään ja kaksi on niin sanottuna tuloillaan. Tarkoittaa siis sitä, että kun Oulussa on noin 1600 huonetta, tällä hetkellä näiden huoneiden lukumäärä nousee tuhannella. Eli todella merkittävästä kasvusta matkailun edellytysten luomiseen on kysymys, kertoo Oulun kaupunginjohtaja Juha Ala-Mursula MTV:lle.
Se, että Oulu on Euroopan kulttuuripääkaupunki tänä vuonna, tuo buustia hotellirakentamiseen, mutta pelkästään sen varaan ei voi laskea. Turistimäärissä suurtapahtumavuosi on näkynyt selvästi.– Alkuvuoden hotelliyöpymiset ovat nousseet noin 25 prosenttia, eli hyvin merkittävästi. Siellä painottuvat saksalaiset, kiinalaiset, ruotsalaiset, britit ja ranskalaiset. Eli aika laajalti sitten puolilta turisteja on tullut, kertoo Ala-Mursula.