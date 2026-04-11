Ravintolassa soiva musiikki saa harvoin välittömästi hymyn huulille, mutta helsinkiläisklubilla siltä on vaikeaa välttyä.

Moni on varmasti tanssinut kouluaikoina ja aikuisiälläkin usein jopa romanttisissa tunnelmissa illan viimeisiä hitaita.

Helsingin ydinkeskustassa Tavastia-klubin alakerrassa Semifinalissa järjestettävässä Club Eternal Flamessa niitä voi tanssia koko illan.

– Hitaita ei saa nykyään tanssia enää missään. Aikanaan oli vaan se illan yksi viimeinen hidas, mutta meillä on niitä koko ilta, että varmasti ehtii, kertoo klubin perustajiin kuuluva Riikka Suominen.

– Me tarjoamme jotain, mitä muut eivät tarjoa. Minulla on sellainen käsitys, että ei niitä ihan hirveästi tanssita nykypäivänä, lisää kolmen perustajan joukkoon kuuluva Teemu Fiilin.

Hitaiden tanssimisen perusajatus on harvinaisen selkeä.

– Siinä pedataan sitä, että pääsee lähelle toista ihmistä. Ei tarvitse itse keksiä mikä se tapa on ja siinä on 3–6 minuuttia aikaa nojailla johonkin ihmiseen, josta olet jotenkin ehkä vähän kiinnostunut tai josta tykkäät, Suominen sanoo.

Yhdysvaltalaisyhtye Banglesin 38 vuotta sitten julkaistu balladihitti Eternal Flame on antanut nimensä Suomen hitaimpana diskona itseään markkinoivalle klubille. 1980-luvun klassikko soi klubi-illoissa aina tasatunnein.

Teemu Fiilin kertoo, miksi tuo hitti päätyi hänen, Suomisen ja Matti Markkolan pyörittämän slovariklubin nimeksi.

– Sillä kappaleella on hirveän hyvä ja hirveän tarttuva nimi. Mutta miksi siitä on ylipäätään tullut niin iso biisi? Se on varmaan miljoonan yhteensattuman summa. Tajuttoman hyvin sävelletty, ajaton pop-biisi ja tietenkin siinä on herkkä tunnelma ja upea video.