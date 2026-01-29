HSL:n sovelluksessa on ollut ongelmia torstaiaamuna.
Helsingin Seudun Liikenteen eli HSL:n mobiilisovelluksessa ilmenee ongelma lippua ostaessa.
Häiriöitä seuraavan Downdetector-sivuston mukaan ongelmat sovelluksessa alkoivat noin viiden aikaan torstaiaamuna.
Mobiilisovelluksessa kerrotaan, että "Lipun ostamisessa HSL-sovelluksella on hitautta. Kertalipun ostaminen ei välttämättä toimi kaikilla. Kertaliput lähimaksuilla".
HSL kertoo sivuillaan, että kertalippuja voi ostaa myös paikallisliikenteessä lähimaksulla.