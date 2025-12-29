Bussissa ei ollut tapahtumahetkellä matkustajia. Kuljettaja ei loukkaantunut tilanteessa.
Länsi-Uudenmaan poliisi sai maanantaina noin kello 10.30 tiedon, että bussi on ajautunut ojaan Espoossa. Onnettomuus vaikutti liikenteeseen Vihdintie 81:n kohdalla.
Onnettomuus vaikutti jonkin aikaa liikenteeseen alueella. Nyt liikenne sujuu taas normaalisti.
Iltalehden julkaisemassa lukijan kuvassa näkyy, kuinka Helsingin seudun liikenteen eli HSL:n bussi on jäänyt jumiin poikittain risteyksessä.
Lehden mukaan tilanne tapahtui Vihdintiellä Espoon Luukin kohdalla.
– Kuski istui bussissa siellä ilmassa. Molemmista suunnista ajettiin osittain bussin ali. Kuski vilkutteli meille ja vaikutti olevan hyvässä hapessa, tilannetta todistanut lukija kertoo Iltalehdelle.