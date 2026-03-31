Pihlajalinna suunnittelee väen vähentämistä, koska kysyntä terveysmarkkinoilla on pysynyt matalana.
Lääkäriasema Pihlajalinna aloittaa valtakunnalliset muutosneuvottelut, joiden piirissä on 2 100 henkilöä. Pihlajalinna kertoo tiedotteessa muutosten voivan johtaa enintään noin 270 tehtävän pysyvään vähenemiseen.
Pihlajalinnan mukaan terveysmarkkinan kokonaiskysyntä on jatkunut poikkeuksellisen matalana, ja yleinen talouden epävarmuus heijastuu koko toimialaan.
– Terveydenhuollon rajalliset resurssit on suunnattava yhä tarkemmin, jotta toimialan kustannusvaikuttavuus paranee, sanoo Pihlajalinnan toimitusjohtaja Tuomas Hyyryläinen.
Neuvottelut kestävät vähintään kolme viikkoa. Pihlajalinnalla on kaikkiaan 4 500 työntekijää.