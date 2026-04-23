Keskisormet päätyivät kuviin.

Ilveksen kannattajat reagoivat raivoisasti, kun kolmannessa erässä videotarkistuksen jälkeenkään joukkueen maalia ei hyväksytty.

Kiekko kävi hetken Tappara-maalivahti Christian Heljangon patjojen alla, kunnes tuli jälleen pelattavaksi ja kapteeni Carl Klingberg lapioi sen kirvesrintojen maaliin. Peli oli kuitenkin vihelletty juuri sitä ennen poikki.

Tilannetta mentiin tarkastelemaan videoilta. Päätuomari Stefan Fonselius ilmoitti lopulta, että peli oli vihelletty poikki, "ei maalia".

Ilveksen fanipäädyssä tapaus otettiin raivoisasti vastaan. Tv-kuvissa näkyi pystyssä fanien keskisormia.

Maali olisi kaventanut tilanteeksi 2–4. Ilves hävisi lopulta 1–5.

– Jättää sopivasti spekuloitavaa varmasti sekä valmennukselle lehdistöön että kotiyleisölle, MTV Urheilun asiantuntija Lasse Kukkonen sanoi.

Välieräsarjan voitot ovat nyt tasan 2–2. Seuraava ottelu on lauantaina.