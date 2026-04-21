Hallituksen tavoitteena ovat edelleen massiiviset, 10 miljardin euron, sopeutukset.
Pääministeri Petteri Orpo (kok.) totesi kehysriihen aloitusinfossa, että säästämisessä ei ole välivuotta.
Orpo listasi kuluneen vuoden ajalta talouden epävarmuutta lisäävistä asioista Yhdysvaltain Venezuelassa suorittaman vallanvaihdon, Trumpin Grönlantia koskevat vaatimukset ja kauppasodan uhkan EU:n ja Yhdysvaltain välillä.
Viimeisimpänä käänteenä hän mainitsi ukrainalaisten droonien harhautumisen Suomeen.
– Kuvaa hyvin sitä toimintaympäristöä, jossa Suomi on, Orpo totesi aamulla Säätytalon aulassa.
"Säästämisessä ei ole välivuotta"
Suomen julkinen talous on Orpon mukaan edelleen vaarallisesti alijäämäinen eikä hallitus ole saanut aikaan riittävää talouden kasvua ja työllisyyden kehittymistä.
– Meillä on niukka liikkumavara.
Säästämisessä ei Orpon mukana ole välivuotta. Hallitus on tekemässä noin 700 miljoonan euron säästöt ensi vuoden budjettiin, lisäksi korvaavia säästöjä on määrä päättää riihessä noin 400 miljoonan edestä.
– Tavoitteena edelleen 10 miljardin sopeutukset, Orpo sanoi.
Iranin sota vaikuttaa
Valtiovarainministeri Riikka Purran (ps.) mukaan ministeriön joulukuun alijäämäennustetta on jouduttu Iranin sodan vuoksi korjaamaan.
– Muun muassa talouden kasvulukuja on jouduttu selvästi reivaamaan alaspäin Lähi-idän ja Iranin kriisin, inflaatiopaineiden ja niin edelleen vuoksi.