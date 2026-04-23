Trump kiirehtii myös psykedeelien käyttöä vakavien mielenterveyshäiriöiden hoidossa.
Donald Trumpin hallinto alentaa marihuanan vaarallisuusluokitusta. Asiasta kertovat muun muassa uutistoimisto Reuters, BBC ja New York Times.
Marihuana siirretään ykkösluokasta kolmoskategoriaan. Ykköskategoriassa on muun muassa heroiini. Kolmosessa on esimerkiksi Tylenol, joka on kodeiinia sisältävä kipulääke.
Tämä on yksi suurimmista muutoksista Yhdysvaltain huumepolitiikkaan vuosikymmeniin. Muutoksen myötä marihuanaa voidaan käyttää laajemmin hoidoissa ja tutkimuksessa. Se tuo myös lisensoiduille lääkekannabistoimijoille verohelpotuksia.
Marihuana on edelleen laitonta liittovaltion tasolla. Monet osavaltiot ovat kuitenkin laillistaneet marihuanan lääkekäytön ja useat myös viihdekäytön.
Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kiirehti loppuvuodesta hallintoaan muuttamaan lääkekannabiksen luokitusta.
Viime viikolla Trump allekirjoitti puolestaan määräyksen, jolla hän kiirehtii psykedeelisten lääkkeiden käyttöä vakavien mielenterveyshäiriöiden hoitamisessa, kertoo Valkoinen talo.
Psykedeeleihin kuuluva psilosybiini on tällä hetkellä laillista lääketieteellisessä käytössä kahdessa osavaltiossa: Oregonissa ja Coloradossa.