Sami Pajari avasi Kanariansaarten MM-rallin mainiosti.
Toyotan Sami Pajari kaasutteli toiseksi nopeimman ajan Kanariansaarten MM-rallin käynnistäneellä yleisöerikoiskokeella torstaina.
Noteerauksen 1.54,6 paahtanut suomalainen pysyi kärjessä viimeiseen pariin saakka, kunnes Toyota-tallikaveri Takamoto Katsuta löi hänet 0,4 sekunnilla.
Pätkä päristeltiin Gran Canarian jalkapallostadionin kentän ympärillä. Pajari luonnehti kokemusta fanien edessä "aika erityiseksi".
– On vähän sääli, että tätä autoa ei ole tehty näin hitaasti ajettavaksi, hän tosin surkutteli englanniksi.
Pajari totesi, että kyseessä on yhtä kaikki "hyvä show".
– Odotan, että pääsemme ajamaan kolme päivää kunnolla, suomalainen suuntasi katseita eteenpäin.
Perjantaina ohjelmassa on seitsemän erikoiskoetta.