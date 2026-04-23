Sami Pajari avasi Kanariansaarten MM-rallin mainiosti.

MTV Katsomossa! Kanariansaarten MM-ralli 23.–26.4. Pe: EK2–8 klo 10.00 alkaen La: EK9–14 klo 10.05 alkaen Su: EK15–18 klo 9.20 alkaen Kaikki suorat ajolähetykset MTV Maxilla ja MTV Katsomossa kaudella 2026.

Toyotan Sami Pajari kaasutteli toiseksi nopeimman ajan Kanariansaarten MM-rallin käynnistäneellä yleisöerikoiskokeella torstaina.

Noteerauksen 1.54,6 paahtanut suomalainen pysyi kärjessä viimeiseen pariin saakka, kunnes Toyota-tallikaveri Takamoto Katsuta löi hänet 0,4 sekunnilla.

Pätkä päristeltiin Gran Canarian jalkapallostadionin kentän ympärillä. Pajari luonnehti kokemusta fanien edessä "aika erityiseksi".

– On vähän sääli, että tätä autoa ei ole tehty näin hitaasti ajettavaksi, hän tosin surkutteli englanniksi.

Pajari totesi, että kyseessä on yhtä kaikki "hyvä show".

– Odotan, että pääsemme ajamaan kolme päivää kunnolla, suomalainen suuntasi katseita eteenpäin.

Perjantaina ohjelmassa on seitsemän erikoiskoetta.