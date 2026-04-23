Pääministeri Orpo kiitteli EU-maiden ratkaisuja Kyproksella.
Pääministeri Petteri Orpo (kok.) kiitteli EU-maiden saavuttamia ratkaisuja Ukrainan lainapaketin ja Venäjän vastaisen pakotepaketin suhteen saapuessaan EU-maiden epäviralliseen huippukokoukseen Kyproksen Agia Napassa.
Orpon mukaan on ilahduttavaa saada kuulla myös myönteisiä uutisia maailmalta kantautuvien kielteisten uutisten joukossa.
EU-maat pääsivät torstaina lopulliseen sopuun Ukrainalle myönnettävästä 90 miljardin euron lainapaketista ja unionin uusimmasta Venäjän vastaisesta pakotepaketista.
Orpon mukaan Unkarin vaalitulos antaa mahdollisuuden isoon käänteeseen EU-huippukokousten toiminnassa.