Kymmenet narahtavat vuosittain HSL:n "feikkilipuista" – yksi keino saattaisi kitkeä koko ilmiön

Sosiaalisessa mediassa jaettavat feikkiliput mahdollistavat matkustamisen ilman maksua. Helsingin seudun liikenne (HSL) tekee väärennetyistä lipuista kymmeniä rikosilmoituksia vuosittain.

MTV Uutisten tietojen mukaan etenkin Telegram-viestisovelluksessa leviää linkki väärennettyyn HSL-sovellukseen, jonka kautta voi ladata aidon näköisen, mutta väärennetyn HSL-lipun.

Feikkisovellus ja lippu muistuttavat erehdyttävästi aitoa. Feikkisovelluksen näytöllä pyörii HSL:n logo ja näkyy aidon näköinen, mutta toimimaton QR-koodi.

Linkkiä jaetaan useissa Telegram-ryhmissä, joissa on yhteensä satoja jäseniä. Ryhmissä myös kysellään feikkilippuja ja jaetaan tietoa "smurffien" eli siniseen univormuihin pukeutuneiden lipuntarkastajien liikkeistä.

HSL:n ohjeen mukaan lippu tulee näyttää bussinkuljettajalle ja lähimaksukortti tai HSL-kortti kortinlukijalle, kun nousee bussiin. Näin ollen feikkilipulla matkustaminen onnistuu busseissa, joissa matkalippu vain näytetään kuljettajalle.

Valelippuilmiö ei ole uusi, sillä MTV Uutiset uutisoi jo syyskuussa 2024 feikkilipulla matkustavista ihmisistä.

Tuolloin HSL kommentoi, että linja-autoihin pyritään väärennetyillä lipuilla. HSL:n matkalippujen tarkastus -yksikön päällikkö Satu Koskinen kertoo, että ilmiö on yhä tuttu HSL:lle.

Koskisen mukaan matkalippujen tarkastuksissa havaitaan vuosittain "muutamia kymmeniä" väärennettyjä lippuja. Tarkastukseen osuu kuitenkin osa matkustajista, ja todellisuudessa valelippujen määrä on huomattavasti suurempi.

Juttu jatkuu kuvan jälkeen.

Kuvassa vasemmalla väärennetty HSL:n kuukausilippu aikuiselle ja oikealla aito HSL:n kuukausilippu opiskelijalle. Olisitko sinä osannut erottaa väärennetyn aidosta?

Aina rikos

Koskisen mukaan valelipulla matkustaminen on aina rikos, ja siksi hän pitää valelippuilmiötä myös vakavana. HSL tekee jokaisesta väärennetystä lipusta rikosilmoituksen.

Koskisen mukaan rikosilmoituksia tehdään kymmeniä vuosittain. Viime vuonna rikosilmoituksia tehtiin vähän alle 50, ja kuluvan vuoden aikana rikosilmoituksia on tehty reilu 30.

Väärennettyä lippua käyttäneelle seurauksena voi olla sakkorangaistus ja merkintä omiin tietoihin poliisin henkilörekisteriin. Rikosnimike voi olla esimerkiksi lievä väärennys.

HSL:n viimeisimmän arvion mukaan liputta matkustamisen vuoksi menetetään noin 40 miljoonaa euroa vuodessa, mikä on noin 10 prosenttia HSL:n lipputuloista.

HSL kertoi jo keväällä, että siviilitarkastuksia tullaan tekemään tänä vuonna HSL:n joukkoliikenteessä merkittävästi enemmän aiempiin vuosiin verrattuna. Tavoitteena on ennaltaehkäistä ja vähentää liputtomuutta.

Pääluottamusmies: Jopa yhteenottoja

Pääluottamusmies Kai Mäkinen Koiviston auto Helsingistä kertoo hänkin tunnistavansa feikkilippuilmiön jo vuosien takaa. Ilmiö kuitenkin nousee tasaisin väliajoin esiin enemmän.

Mäkinen ei osaa sanoa suoraan, paljon kuljettaja kohtaa feikkilippuja yksittäisen vuoronsa aikana, mutta hän arvioi määrän olevan "huomattava".

Mäkisen mukaan yksittäisen kuljettajan on mahdotonta tunnistaa väärennetty lippu aidosta.

Väärennetyt liput ovat Mäkisen mukaan myös todellinen turvallisuusriski kuljettajille.

Hän kertoo, että pahimmassa tapauksessa väärennetyn lipun kanssa matkustavan henkilön ja kuljettajan välille on tullut yhteenottoja, jos kuljettaja on pyrkinyt puuttumaan väärennetyllä lipulla matkustamiseen.

Juttu jatkuu kuvan jälkeen.

Väärennetyllä lipulla matkustaminen onnistuu etenkin tällaisissa sinisissä HSL:n busseissa, joissa matkalippu vain näytetään kuljettajalle.

Ratkaisu olisi QR-koodin lukija

Mäkisen mukaan ilmiö saataisiin kuriin, mikäli myös linja-autoissa matkalipun QR-koodi näytettäisiin lukijaan.

Myös MTV Uutisten aikaisemmin haastattelemat kuskit arvelivat, että valelippuilmiö saataisiin kuriin matkalippujen QR-koodien lukijalla.

– Silloin tiedetään, että jokaisella on matkalippu voimassa. Kuljettajat pystyisivät tekemään työtä, eikä tarvitsisi pelätä, Mäkinen sanoo.

Kyseinen lukija on käytössä maailmalla ja myös osassa Suomea, esimerkiksi Tampereella ja Hämeenlinnassa.

Mäkinen kertoo ihmettelevänsä, miksi lukija on niin hankala saada Helsinkiin ja pääkaupunkiseudulle. Hän arvelee sen maksavan liikaa.

HSL:n Koskisen mukaan uudet lukijat pystyvät lukemaan myös QR-koodeja. Ominaisuutta ei kuitenkaan ole otettu vielä käyttöön HSL-sovelluksen osalta. Koskisen mukaan päätöstä tai aikatauluarviota käyttöönotolle ei ole.

– Pohdimme tätä yhtenä vaihtoehtona. Asiaa pitää huolella arvioida, Koskinen sanoo.