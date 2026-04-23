Painonnoston suomalainen suurlupaus Janette Ylisoini oli loistovireessä torstaina, kun EM-kisoissa Georgian Batumissa kisattiin hänen sarjansa 77 kiloa. Ylisoini voitti yhteistuloksella 247 kiloa, joka on uusi Euroopan ennätys alle 20-vuotiaiden ikäluokassa.
Hiljattain 20 vuotta täyttänyt Ylisoini rohmusi kultamitalin myös tempauksessa uudella alle 20-vuotiaiden Euroopan ennätyksellä 113 kiloa. Työnnössä hänen tuloksensa oli 134 kiloa, jolla tuli lajikohtainen hopeamitali.
Neutraalina urheilijana kisoissa kilpaillut Varvara Kuzminova otti yhteistuloksen EM-hopeaa tuloksellaan 244 kiloa. Ukrainan Iryna Dombrovska oli pronssilla tuloksellaan 243.
Ylisoinille mitalit ovat ensimmäiset aikuisten arvokisoista. Viime vuonna hän oli MM-kisojen kuudes ja voitti alle 20-vuotiaiden EM-kultaa.