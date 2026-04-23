Viikonloppuna Suomeen saadaan kevätmyräkkää ja takatalvea.

Kevät käynnistyi rivakasti, mutta loppuviikko povaa kaikkea muuta kuin sammakoiden kutupuuhia ja lämpimän keväisiä puutarhajuhlia.

Ainakin siis vappuun saakka.

– Perjantaina on vielä melko rauhallista ennen viikonloppuna lähestyvää kevätmyräkkää ja takatalvea, MTV:n meteorologi Markus Mäntykannas kertoo.

Mäntykannaksen mukaan lumikuuroja saadaan perjantaina itärajalla ja pohjoisessa. Aurinkoisinta on etelässä ja lämpötilat kohoavat jopa 10 asteeseen. Lapissa on päivälläkin pakkasta.

Loppuviikon runsaimmat lumi- ja räntäsateet osuvat maan keskiosaan lauantaina ja etelässä sunnuntaiyönä.

– Lauantaina lumipyry leviää maan keskivaiheille, lunta ja räntää sataa Jyväskylän pohjoispuolella, etelämpänä vettä. Samalla tuuli voimistuu. Illalla sade muuttuu lumisemmaksi myös etelässä.

Yölle lumisateet leviävät etelään saakka.

– Sunnuntaina lunta pyryttää laajalti etelässä ja idässä, tuuli voimistuu. Pääkaupunkiseudullakin todennäköisesti herätään valkeaan sunnuntaihin, eniten lunta tulee kaakossa, jopa 15 senttimetriä, Mäntykannas kertoo.

Viikonloppuun ennustetaan myös voimakkaita tuulia.

Tuulituhoa odotettavissa erityisesti maan eteläosaan, myös keskiseen Suomeen sunnuntaina.

– Lunta tai räntää vielä itärajalla, matalapaineen jälkipuolella erittäin puuskainen pohjoistuuli, vähintäänkin kevätmyräkästä kyse, ellei sitten kevätmyrskystä. Etelässä vaarallisen voimakkaita puuskia, tuulituhoja odotettavissa ja sähköt voivat katketa yli 10 000 taloudelta, Mäntykannas varoittaa.