Hallitus jätti tänään eduskunnalle lakiesityksen, jolla ydinaseiden täyskielto Suomessa perutaan.

Puolustusministeri Antti Häkkäsen (kok.) mukaan ydinenergialakiin ei ole jätetty muun muassa SDP:n vaatimia rajoituksia, koska ne heikentäisivät Suomen puolustusta.

Hallituspuolueet ja oppositiopuolue keskusta hyväksyvät ydinenergialain muutoksen, jolla ydinaseiden täyskielto perutaan. Sen sijaan ydinaseiden tuominen Suomeen rauhan aikana torjutaan ulko- ja turvallisuuspoliittiseen selontekoon tehdyllä lausumalla.

Tähän asti se ei ole riittänyt SDP:lle, vasemmistoliitolle ja vihreille. SDP on toistuvasti vaatinut, että osa rajoituksista pitäisi kirjata edelleen lakiin.

– Meidän viestimme on koko ajan ollut, että jos näitä rajoitteita lakiin jätetään, niin kuin vaikka SDP haluaa, niin silloin Suomen puolustuskyky heikkenee. Eli sen takia näitä rajoitteita ei voi jättää, perusteli puolustusministeri Antti Häkkänen (kok.) tänään eduskunnassa hallituksen linjaa.

Häkkänen: Vihervasemmisto joutuu arvioimaan perustelujaan

Hallitus on perustellut ydinaseiden totaalikiellosta luopumista Nato-maiden ja Pohjoismaiden yleisellä linjalla. Keskeinen perustelu on lisäksi Suomen puolustuskyvyn maksimointi myös ydinpelotteen osalta.

– Lainsäädännön lausuntokierroksella ei tullut mitään sellaista esiin, joka käytännössä edellyttäisi sitä, että meidän pitäisi heikentää puolustuskykyä ja jättää niitä rajoitteita lakiin, täsmensi Häkkänen.

– Sen takia SDP, vihreät ja vasemmistoliitto joutuvat nyt arvioimaan sitä, että kuinka vakavilla perusteilla he ovat liikkeellä tässä asiassa, totesi puolustusministeri.

Häkkänen korosti, että lakiesitys on tehty puolustusvoimien ja puolustushallinnon parhaiden ydinasepolitiikan asiantuntijoiden toimesta ottaen huomioon Venäjän muodostama pitkäaikainen sotilaallinen uhka koko liittokunnalle.

Lausuntokierroksella oikeuskansleri vaati täsmennyksiä eri valtioelinten päätöksentekoon siinä tilanteessa, että ydinaseita koskevia päätöksiä pitäisi tehdä. Häkkäsen mukaan vaaditut täsmennykset on tehty lain perusteluihin.