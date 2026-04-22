VTT ilmoitti yli kahta tuhatta ihmistä koskevista muutosneuvotteluista.

Teknologian tutkimuskeskus VTT aloittaa muutosneuvottelut, joissa voi päättyä arvion mukaan enintään 190 työsuhdetta.

Neuvottelut koskevat yhtiön kaikkia yli 2 300:aa työntekijää.

Neuvottelut alkavat ensi maanantaina, ja niiden arvioidaan kestävän kolme viikkoa.

Yhtiö aikoo muutosneuvotteluista huolimatta jatkaa toimintaansa kaikilla nykyisillä paikkakunnilla. Ylivoimainen valtaosa sen työntekijöistä toimii Espoossa ja useat myös Tampereella, Oulussa ja Jyväskylässä. Kuopiossa ja Kajaanissa yhtiöllä on lisäksi joitakin työntekijöitä.