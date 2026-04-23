Väki hallissa alkoi vähentyä jo Tapparan neljännen maalin jälkeen.

Jääkiekon SM-liigan neljäs välierä on ollut Tapparan heiniä. Avauserään kirvesrinnat latoivat jo kolme osumaa, ja Joni Tuulola viimeisteli Tapparan 4–0-johtomaalin ajassa 42.46.

Tv-kuvissa näkyi, miten Nokia Arenan lehtereiltä poistui välittömästi tämän maalin jälkeen Ilves-kuteisiin pukeutuneita katsojia, vaikka varsinaista peliaikaa oli vielä reilusti jäljellä.

Ilves on sen jälkeen kaventanut. Jens Lööke laukoi kissapaitojen avausmaalin ja pelin 1–4:ään, kun pelikello näytti aikaa 47.41.

Ilveksen isännöimän ottelun katsojamääräksi ilmoitettiin 11 353 silmäparia.

Ilves johti välieräsarjaa ennen tätä taistoa voitoin 2–1, mutta Tampereen joukkueiden välinen sarja on lähellä mennä nyt tasoihin.