HS: Mira Luoti kertoi seksuaalisesta väkivallasta – tapahtui Julkkisselviytyjät-ohjelmassa

Televisio-ohjelman tuotantoyhtiö vahvistaa asian HS:lle.

Muusikko Mira Luoti kertoo syyskuussa Ylellä julkaistavassa PMMP keikalla: Ei enää ikinä -dokumentissa joutuneensa seksuaalisen väkivallan uhriksi tv-ohjelman kuvauksissa. Dokumentti julkaistaan 6. syyskuuta.

Luoti kertoo tapahtuneesta ensimmäistä kertaa julkisesti dokumentissa. Luoti ei kerro dokumentissa, mistä ohjelmasta on kyse.

– Siellä ei ollut mitään kameravalvontaa. Minun kohdallani se ei ollut edes seksuaalista häirintää vaan seksuaalista väkivaltaa, Luoti kertoo dokumentissa.

Helsingin Sanomat (HS) kertoo nyt, että kyseessä oli Nelosella vuonna 2017 esitetty Warnerin tuottama Julkkisselviytyjät-sarja.

Nelonen ja Warner molemmat vahvistavat asian HS:lle. Molemmat kertovat HS:lle tuotannon saaneen tietää tapahtumien yksityiskohdista vähittäin ja vasta ohjelman esittämisen jälkeen.

Sekä Nelosen että Warnerin edustajat kertovat HS:lle käsittelevänsä asiaa.

Julkkisselviytyjät oli kotimainen seikkailuohjelma, jossa 40 suomalaista julkkista lähti kolmeksi päiväksi ja kahdeksi yöksi Espooseen Nuuksion kansallispuistoon ilman ruokaa ja yösijaa. Julkkikset osallistuivat ohjelmiin pareittain.

Luodin parina kisassa oli vapaaottelija Makwan "Maku" Amirkhani.

HS:n haastattelemien lähteiden mukaan Luoti vaikutti kuvauksissa toisinaan "itkuiselta". HS:n lähteistä useampi myös sanoo Amirkhanin käytöksen olleen ajoittain aggressiivista.

HS tavoitti Amirkhanin, mutta tämä kieltäytyi kommentoimasta asiaa. Myös Luoti kieltäytyi kommentoimasta asiaa HS:lle.

Nelonen Median Ruutu-suoratoistopalvelussa julkaistulla, Julkkisselviytyjät-ohjelmasta irrotetulla klipillä Amirkhani vaikuttaa turhautuneelta ja kiroilee runsaasti.

– Vituttaa niin kovaa, että mä en edes jaksa enää suuttua, Amirkhani sanoo ohjelmassa.

Amirkhani pahoitteli käytöstään tv-ohjelmassa Iltalehden haastattelussa tammikuussa 2017.