Yle: Mira Luoti kertoo joutuneensa seksuaalisen väkivallan uhriksi tv-ohjelman kuvauksissa

Muusikko Mira Luoti kertoo joutuneensa seksuaalisen väkivallan uhriksi.
Katja Lintunen

Mira Luoti kertoo Ylen dokumentissa jouneensa seksuaalisen väkivallan uhriksi.

Muusikko Mira Luoti kertoo syyskuussa Ylellä julkaistavassa PMMP keikalla: Ei enää ikinä -dokumentissa joutuneensa seksuaalisen väkivallan uhriksi tv-ohjelman kuvauksissa. Dokumentti julkaistaan 6. syyskuuta. 

Luoti kertoo tapahtuneesta ensimmäistä kertaa julkisesti dokumentissa. 

– Siellä ei ollut mitään kameravalvontaa. Minun kohdallani se ei ollut edes seksuaalista häirintää vaan seksuaalista väkivaltaa, Luoti kertoo dokumentissa.

Luoti ei paljasta dokumentissa ohjelman nimeä tai tekijää, mutta hän vei asian heti vastuullisten tahojen käsiteltäväksi. 

– Minä olen tällainen kakkahousu, että en uskalla sanoa, Luoti vastaa toimittajan kysyessä ohjelman nimeä.

Yle kirjoittaa verkkosivuillaan, että Luoti lukee dokumentissa ääneen sähköpostin, jossa hänelle ehdotetaan ratkaisua. Muusikolle tarjotaan kolminkertaista palkkiota ja hän kertoo suostuneensa siihen. Hänet maksettiin hiljaiseksi.

– Olin niin pettynyt, että ne eivät auta. Vaikka olenkin vahva tyyppi, siinä kohtaa annoin reippaasti periksi. Henkisesti tuli kallis hinta viihdeohjelmalle, Luoti toteaa dokumentissa.

