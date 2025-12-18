Tuotantoyhtiö selvittää, miten suomalainen Konflikti -sarja on päätynyt venäläiseen suoratoistopalveluun. Tuottaja Andrei Alén pitää tapausta erittäin huolestuttavana.

Venäläinen Wink -suoratoistopalvelu mainostaa sivuillaan Konflikti -sarjan ensimmäistä tuotantokautta, joka on tulossa katsottavaksi 7. tammikuuta.

Sarjan kerrotaan olevan tunnetun ohjaajan Aku Louhimiehen käsialaa ja pääosin suomalaiset näyttelijät on listattu ohjelmatietoihin. Esittelykuva on täsmälleen sama, joka sarjasta on esillä MTV Katsomon ohjelmasivuilla.

Suomalaisella Backmann & Hoderoff -tuotantoyhtiöllä ei kuitenkaan ole tietoakaan, miten sarja on päätynyt venäläiseen palveluun.

– Tuotantoyhtiöllä ei ole ollut mitään tekemistä asian kanssa. Kyse on tekijänoikeusrikkomuksesta, kertoo Andrei Alén, joka omistaa tuotantoyhtiön Louhimiehen kanssa.

Hän kertoo kuulleensa asiasta tänään toisen suomalaismedian yhteydenoton jälkeen.

– Emme missään nimessä ole myyneet esitysoikeuksia Venäjälle, emmekä tee venäläisten tuotantoyhtiöiden tai palvelujen kanssa mitään yhteistyötä.

Häikäilemätöntä manipulointia

Suurmenestyksen saavuttanut draamasarja julkaistiin marraskuussa 2024. Kyseessä on MTV:n alkuperäissarja, ja MTV on yksi ohjelman rahoittajista.

Erityisen härskin tilanteesta tekee se, että suomalaissarja kertoo tunnuksettomien sotilaiden miehityksestä Suomen Hangossa. Sarjassa annetaan ymmärtää, että hyökkääjä on Venäjä ja siinä viitataan muun muassa Ukrainan sotaan.

Vaikka ohjelma ei ole vielä nähtävissä Wink-palvelussa, venäläinen, valtiosta riippumaton uutissivusto Novaja Gazeta on joulukuun alussa kirjoittanut nähneensä ohjelman Venäjällä julkaistavan kauden ja verranneensa sitä suomalaiseen versioon.

Lehden mukaan ohjelma on dubattu venäjäksi, ja siitä on leikattu useita venäläisille mahdollisesti kiusallisia kohtauksia manipuloiden ohjelman sisältöä. Viittaukset Ukrainaan on poistettu.

Kun alkuperäisessä versiossa hyökkääjät puhuvat keskenään venäjää, Winkin versiossa he puhuvatkin espanjaa.

Novaja Gazetan mukaan on selvää, että venäläisille esitetään ohjelmassa täysin erilainen todellisuus kuin alkuperäisessä versiossa.

Tuotanto selvittää asiaa

Alén kertoo tuotantoyhtiön selvittävän parhaillaan, miten sarja on päätynyt palveluun ja miten asiassa edetään.

– Suhtaudumme kaikenlaiseen sisällön vääristelyyn vakavasti.

Hän uskoo, että alkuperäinen versio on hankittu piratismin keinoin, minkä jälkeen sisältöä on muokattu. Vaikka sarja on joutunut aiemminkin perinteisemmän piratismin uhriksi, ei hän ole törmännyt vastaavaan tilanteeseen, jossa sisältö olisi varastettu ja muokattu näin häikäilemättömästi.

– Ei yllätä, mutta onhan tämä jonkinlainen ennakkotapaus.

– Juuri tällaiset ilmiöt ovat myös osaltaan inspiroineet meitä tarinankertojina, ja tulemme käsittelemään niitä Konfliktin tulevilla kausilla.