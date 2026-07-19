Puutiaisia on tänä vuonna ennätyksellisen paljon, kerrotaan Turun yliopiston biodiversiteettitieteiden laitokselta.

Punkkiliveen on ilmoitettu tänä vuonna lähes 200 000 puutiaishavaintoa, kun koko viime vuonna ilmoitettu määrä oli noin 140 000.

Eniten havaintoja on ilmoitettu pääkaupunkiseudulta sekä Turun ja Kuopion seuduilta, kertoo STT.

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Puutiaisten määrä johtuu Turun yliopiston biodiversiteettitieteiden laitoksen professorin Ilari Sääksjärven mukaan muun muassa lämpimistä ja riittävän kosteista säistä. Määrät ovat kasvaneet koko maassa erityisesti viime vuosina.

Sääksjärven mukaan puutiaisten määrä kasvaa edelleen, sillä niille sopiva lisääntymiskausi pitenee ilmastonmuutoksen vuoksi.

Poista punkki oikein!

Punkin poistaminen punkkipihdeillä onnistuu maallikoltakin nopeasti ja helposti.

– Ujutetaan pihdit sinne punkin ja ihon väliin. Sitten vedetään tasaisesti, hitaasti painetta tai vetovoimaa lisäten ylöspäin. Ei käännetä, ei väännetä, vaan ihan suoraan ylöspäin, lääkäri Ridha Bennour demonstroi Huomenta Suomessa aiemmin kesällä.

Jos punkkia pyörittää sen sijaan, että vetäisi suoraan ylöspäin, sen imukärsä voi jäädä ihon sisään.

– Jos alueelle alkaa myöhemmin kehittyä halkaisijaltaan viiden sentin kokoinen ihottuma, jossa on punainen sisus ja rinkula ympärillä, se on niin sanottu erythema migrans eli borrelioositartunta, joka vaatii antibioottihoidon, Bennour sanoo.