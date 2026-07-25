Terveystalon sisätautien ja infektiosairauksien erikoislääkäri Markku Broas kertoo, että paarmasta saatu borrelioosi on mahdollinen mutta hyvin harvinainen.
– Kun paarma puree borreliabakteeria kantavaa nisäkästä, se voi saada bakteeria suunsa ja leukansa alueelle, ja jos se sen jälkeen heti puree ihmistä, tartunta voi syntyä, Broas selvittää MTV Uutisten haastattelussa.
Riski paarmatartuntoihin ei Broasin mukaan ole kasvanut tämän kesän uutisista huolimatta. Niitä selittänee hänen mukaansa ikävä sattuma.
Kansainvälinen tutkimus tuntee Broasin mukaan yksittäisiä tapauksia, joissa on mikrobiologisesti varmennettu, että borrelioosi on tarttunut myös hirvikärpäsen tai hirvieläimen kärpäsen (deer fly) puremasta. Hyttysen puremasta sitä ei ole tiettävästi kukaan saanut.
Broas sanoo, että puutiaisen puremissakin borrelioosiriski on lopulta hyvin pieni.
– 1–2 prosenttia puutiaisen puremista johtaa Suomessa borreliaan. Punkeista noin viidesosalla on borreliosibakteeri suolistossaan. Näidenkin punkkien puremista tartuntariski on alle kymmenen prosenttia.
Puutiaisen puremassa on merkittävää se, kuinka pitkään otus on ihossa kiinni.
– Jos se on vuorokauden ajan kiinni ja punkki kantaa borreliaa, tartunnan riski on suurempi.
Broas kannustaa tekemään punkkitarkastuksia tiuhaan puutiaisalueella liikkuessa.
– Jos toteaa punkkeja ihossa, kannattaa mahdollisimman nopeasti poistaa ne. Ja jos punkinpureman jälkeen ei tule rengasihottumaa, ei tarvitse olla erityisen huolissaan antibioottihoidon kanssa. Mutta jos noin viikko puremasta alkaa tulla laajeneva ihottuma pureman ympärille, antibioottihoito on ilman muuta tarpeellista.
Punkki kannattaa irrottaa iholta mahdollisimman nopeasti. Juttu jatkuu videon alla.
1:59Lääkäri näyttää videolla, miten punkki poistetaan oikeaoppisesti.
Voiko tarttua hiiren puremasta?
Jyrsijät, kuten hiiret ja rotat, ja esimerkiksi kauriseläimet ovat Broasin mukaan niin sanottuja borrelioosireservejä, eli ne ovat borrelian varsinainen lähde luonnossa. Puutiaiset vain levittävät bakteereita.
Kauriit ja jyrsijät eivät Broasin mukaan kuitenkaan voi ihmistä tartuttaa.
– Tutkimusten mukaan borrelioosia ei voi nisäkkäistä saada, Broas kertoo.
Kati Hyttinen työskentelee MTV Uutisissa Lifestyle-toimituksessa, uutisdeskissä ja Huomenta Suomen suunnittelussa, joissa hän seuraa ajankohtaisia asioita ja ilmiöitä. Hän on erikoistunut muun muassa terveys- ja ympäristöaiheisiin.
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