– Kun paarma puree borreliabakteeria kantavaa nisäkästä, se voi saada bakteeria suunsa ja leukansa alueelle, ja jos se sen jälkeen heti puree ihmistä, tartunta voi syntyä, Broas selvittää MTV Uutisten haastattelussa.

Nappaa punkki heti iholta

– Jos toteaa punkkeja ihossa, kannattaa mahdollisimman nopeasti poistaa ne. Ja jos punkinpureman jälkeen ei tule rengasihottumaa, ei tarvitse olla erityisen huolissaan antibioottihoidon kanssa. Mutta jos noin viikko puremasta alkaa tulla laajeneva ihottuma pureman ympärille, antibioottihoito on ilman muuta tarpeellista.