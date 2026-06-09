Maanpaossa elävä ex-oligarkki tuomittiin poissaolevana vankeusrangaistukseen.
Venäjältä paennut ex-oligarkki ja Putin-kriitikko Mihail Hodorkovski on tuomittu maanantaina Venäjällä kymmenen vuoden vankeusrangaistukseen poissaolevana.
Asiasta kertoo The Moscow Times.
Tuomio liittyy syytteisiin "tietoisesti valheellisen tiedon levittämisestä" Venäjän armeijan toimista Ukrainassa, joita Hodorkovski julkaisi sosiaalisessa mediassa syyttäjien mukaan.
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Mediazona-uutissivuston mukaan kyse oli kahdesta julkaisusta, jotka koskivat sodassa kaatuneiden venäläissotilaiden määrää sekä Kiovan lastensairaalan pommitusta.
Hodorkovskin oikeuden määräämä puolustusasianajaja vaati vapauttamista vedoten siihen, että ulkomaiset tiedotusvälineet olivat "johtaneet Hodorkovskia harhaan".
Venäläistuomioistuin katsoi Hodorkovskin kuitenkin syylliseksi ja määräsi hänelle 10 vuoden tuomion.
Lisäksi hänelle annettiin viiden vuoden kielto hallinnoida verkkosivustoja tai muita verkkoalustoja.
Syyttäjät vaativat jopa 14 vuoden tuomiota.
Asiasta uutisoi Suomessa ensimmäisenä Ilta-Sanomat.
Hodorkovski on yksi Venäjän tunnetuimmista maanpaossa elävistä oppositiohahmoista.